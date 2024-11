Nella notte, intorno alle 02:50, ad Assemini, si è verificato un incendio su un'auto parcheggiata. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti prontamente in via Pio IX per spegnere le fiamme.

Una squadra di pronto intervento con un'auto pompa serbatoio e cinque operatori ha gestito la situazione, evitando che l'incendio si propagasse e assicurando la sicurezza dell'area. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell'incidente. Dopo aver spento l'incendio, i Vigili del fuoco hanno avviato indagini per determinare le cause dell'accaduto.

IL VIDEO