L'assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, in rappresentanza della presidente Alessandra Todde, ha ricevuto a Villa Devoto l'ambasciatrice della Repubblica di Lituania in Italia, Dalia Kreivienė.

Dopo lo scambio di alcuni doni, l'assessora Manca e l'ambasciatrice Kreivienė hanno approfondito vari temi e condiviso "un forte spirito di cooperazione e collaborazione, finalizzato a rafforzare e accrescere le relazioni istituzionali, culturali e commerciali tra la Sardegna e la Lituania".

L'ambasciatrice lituana ha espresso la propria gratitudine per l'accoglienza ricevuta nell'Isola e ha manifestato il desiderio di intensificare le opportunità di collaborazione tra i due territori.

"Negli ultimi anni - ha commentato l'esponente della Giunta regionale sarda - i rapporti di scambio con la Repubblica Lituana sono notevolmente cresciuti in termini quantitativi e qualitativi. Sono tantissimi i lituani interessati a scoprire e conoscere la Sardegna e sono altrettanti i sardi che hanno approfondito la conoscenza del Paese baltico per motivi culturali, turistici, di studio o di lavoro. Con l'ambasciatrice abbiamo discusso anche delle tante opportunità future legate ai trasporti che possono favorire la promozione della Sardegna in Lituania e viceversa".