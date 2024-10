La Polizia di Stato ha arrestato un giovane residente a Cagliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I Falchi della Squadra Mobile hanno monitorato i movimenti del giovane per un po' di tempo e hanno notato un continuo flusso di persone presso la sua abitazione, soprattutto di sera. Sospettando che si occupasse di spaccio, gli agenti hanno condotto una perquisizione durante la quale sono stati trovati e sequestrati 80 grammi di marijuana, alcuni dei quali nascosti tra l'asse del letto e il materasso.

Inoltre, sono stati rinvenuti e confiscati una macchina per il sottovuoto, nascosta tra gli asciugamani in un armadio, un bilancino di precisione e delle forbici utilizzate per tagliare la droga. Dopo che i fatti sono stati portati all'attenzione del G.I.P., l'arresto è stato convalidato e il giovane di 29 anni ha accettato di patteggiare una pena di 8 mesi di reclusione durante l'udienza per direttissima.