Il settore artigianale della Sardegna mostra un forte coinvolgimento nel mercato turistico regionale, con quasi il 20% delle imprese attive che operano direttamente o indirettamente in questo settore, secondo i dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna.

Ben 6.597 piccole e medie imprese artigiane svolgono attività legate al turismo, offrendo servizi come installazione e manutenzione di impianti di condizionamento, trasporto di persone, pulizia, lavanderia, cura del verde, produzione di arredamento e accessori per la casa, lavori edili, servizi per i turisti e artigianato artistico, agroalimentare e ristorazione. Complessivamente, queste attività danno lavoro a 16.337 addetti.

Durante il salone nazionale del turismo extralberghiero "Extra 2025" a Cagliari, sono emersi dati rivelatori sull'importanza dell'incontro tra le imprese artigiane sarde e le strutture extralberghiere, che hanno facilitato il dialogo diretto tra domanda e offerta di servizi personalizzati per il settore turistico, generando un ricavo significativo per l'economia locale.

Le province con il maggiore coinvolgimento artigianale nel turismo includono Cagliari, Sassari-Gallura, Nuoro e Oristano, con un focus particolare sull'agroalimentare, i ristoranti e le pizzerie, i bar e le pasticcerie che insieme rappresentano una parte consistente del settore turistico. Altri settori significativi includono le attività manifatturiere, i servizi per le persone e gli animali domestici, nonché il trasporto di persone e l'abbigliamento e le calzature. In sintesi, l'artigianato sardo gioca un ruolo fondamentale nell'economia turistica regionale, offrendo una vasta gamma di servizi e prodotti di qualità che contribuiscono all'ospitalità e al benessere dei numerosi turisti che visitano l'isola ogni anno.

"Confartigianato da tempo osserva con molta attenzione l'evoluzione del comparto extralberghiero e le capacità che esso ha di offrire servizi personalizzati di elevata qualità, vivacizzare l'economia sia in termini diretti che dell'indotto, creare occupazione, reddito diffuso e sviluppare cultura di impresa con elevati standard di qualità, moderni e innovativi - ha affermato Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna - infatti le nostre imprese artigiane sono pronte a offrire i propri servizi alle strutture extra alberghiere sparse nell'Isola. Per questo abbiamo deciso di partecipare attivamente e convintamente a questo evento - ha proseguito Meloni - organizzando una vera e propria iniziativa che facesse incontrare fisicamente, le imprese, i gestori e i consulenti".