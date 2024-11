Nella notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un uomo di 29 anni, di origine algerina e senza fissa dimora, già noto alle autorità, per furto aggravato.

L'arresto è avvenuto in Piazza Matteotti, dove il ladro è stato sorpreso mentre cercava di fuggire con una bicicletta elettrica appena rubata a un giovane rider pakistano di 21 anni. Quest'ultimo utilizzava il mezzo per le sue consegne e rappresentava una parte vitale del suo lavoro. Grazie alla pronta reazione del rider e alla collaborazione degli altri colleghi presenti, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il ladro e a restituire la bicicletta al legittimo proprietario. Il ladro è stato portato in custodia in attesa del processo.