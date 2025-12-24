A seguito di una segnalazione di possibile intossicazione alimentare proveniente dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Vito, su indicazione dell'Ospedale "San Marcellino" di Muravera, dove tre giovani donne erano state ricoverate lunedì 22 dicembre, oggi, mercoledì 24, i Carabinieri della Stazione di Senorbì insieme al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari hanno condotto un'ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante nel centro abitato di Senorbì.

Durante il controllo, condotto insieme dai Carabinieri e dal personale specializzato del NAS, sono emerse irregolarità amministrative imputabili al proprietario dell'esercizio, dovute alla mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza alimentare. Sono state riscontrate carenze nei controlli interni volti a prevenire rischi per la salute dei clienti, nonché problemi nella gestione e tracciabilità degli alimenti utilizzati, aspetti essenziali per garantire la sicurezza nella catena alimentare. Le violazioni hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le donne, che secondo quanta riportato dai Carabinieri avevano dichiarato di aver consumato cibi a base di funghi la sera precedente presso il ristorante in questione, sono state diagnosticate fortunatamente con una sindrome alimentare che si è rivelata guaribile in pochi giorni.



Questa azione fa parte delle attività quotidiane di prevenzione e controllo del territorio svolte dai Carabinieri, anche grazie al supporto specializzato del NAS, per proteggere la salute pubblica e far rispettare le norme a tutela dei consumatori.