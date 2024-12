Scuole, parchi e cimiteri chiusi per la giornata di oggi a Cagliari: lo prevede un'ordinanza del sindaco Massimo Zedda, in considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e delle indicazioni emerse nel corso della riunione del Centro operativo comunale.

Il provvedimento dispone dunque: la chiusura dalle 6 alle ore 18, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie, degli asili nido, dei parchi e dei cimiteri, ferma restando per questi ultimi l’agibilità per le attività di ricezione delle salme e di Polizia Mortuaria; la chiusura al pubblico della piscina di Terramaini, i cui parcheggi saranno a disposizione dei residenti nelle vie a rischio inserite nel piano per il rischio idrogeologico di Pirri.

Inoltre, Zedda demanda ai dirigenti comunali la facoltà di autorizzare i propri dipendenti alla prestazione dell’attività lavorativa in smartworking o a valutare l’applicazione di altri istituti contrattuali ivi comprese le ferie. Le cittadine i cittadini "sono inviati a evitare al massimo gli spostamenti, in particolare modo i pendolari e a tenere libere le strade di accesso ai presidi ospedalieri". Così pure tutti i responsabili di uffici e attività in qualunque modo aperte al pubblico, "per evitare al massimo gli spostamenti, ad adottare ogni misura cautelare di autoprotezione per evitare danni a persone e/o cose".

Il Piano di Protezione civile per il territorio di Pirri, nel caso di condizioni meteo avverse e allagamenti - ricorda infine l’ordinanza sindacale - prevede l’impossibilità di accesso al territorio e la chiusura delle vie. In ragione di ciò, in questo ambito territoriale, l’invito l’invito rivolto a tutte e tutti è quello di evitare al massimo gli spostamenti. Se in seguito all'evolversi delle condizioni meteo dovesse risultare il persistere di una situazione di pericolo il provvedimento verrà prorogato sino alla cessazione dello stato di allerta arancione.