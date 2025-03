La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo a Cagliari, in particolare nel quartiere di Pirri, per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di mercoledì 12 marzo fino alle ore 18:00 e per rischio idraulico dalle ore 15:00 alla mezzanotte di domani.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha pubblicato un avviso specifico per il quartiere, indicando le strade dove è consigliabile evitare di parcheggiare dalla mezzanotte alle 24 di mercoledì 12 marzo 2025, salvo eventuali proroghe: Balilla (dalla piazza Italia a via Dandolo) e le traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere. Le auto parcheggiate in queste zone potrebbero essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano, al fine di prevenire danni causati da possibili allagamenti.

Si consiglia inoltre ai cittadini di prestare massima attenzione e di adottare misure di auto-protezione come non scendere nei piani interrati o seminterrati, rimanere in casa ed evitare le strade allagate dirigendosi verso luoghi più alti.