Alessandro Marongiu non ce l’ha fatta. Il motociclista di 40 anni è morto oggi in ospedale, dove era ricoverato in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto verso le 4 della mattina di ieri, lunedì18 novembre.

L'uomo era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, con un grave trauma toracico. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare. Ieri verso le 4 Marongiu stava percorrendo la provinciale 4 e appena immesso in una rotonda, per cause non accertate, ha perso il controllo della moto, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Il centauro è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato d'urgenza al Brotzu, dove purtroppo durante la notte è deceduto.