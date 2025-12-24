Un’area sottoposta a vincolo paesaggistico trasformata in un cantiere senza autorizzazioni, alberi abbattuti e una sorgente d’acqua cancellata. È quanto ha scoperto il Corpo forestale a Uta, dove un terreno è stato posto sotto sequestro al termine di un’operazione di controllo ambientale.. Indagato il titolare dell'impresa di movimento terra che ha realizzato i lavori.

"Dalle verifiche - spiegano dalla Forestale - è risultato che la strada era stata aperta in assenza delle autorizzazioni edilizio-paesaggistiche e i lavori avevano interessato un'area sottoposta a vincolo: a seguito dell'apertura della pista, è stata distrutta un'importante sorgente d'acqua che dà il nome alla zona, Mitza Fundalis".

Le successive indagini hanno permesso di individuare il responsabile dei lavori che è stato indagato per le violazioni paesaggistiche e edilizie.