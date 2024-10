Il primo decreto per il pagamento degli anticipi relativi alla politica agricola comunitaria (Pac) del 2024 è stato ufficialmente approvato. L'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, ha sottolineato l'importanza di questo passo per supportare le imprese del settore. Questo impegno conferma l'attenzione della Regione e dell'Assessorato per l'agricoltura e l'impegno costante sin dall'inizio del loro mandato. L'avvio dei pagamenti degli anticipi riguarda 8.723 domande, per un totale di circa 19,8 milioni di euro, entro ottobre. A novembre verrà emanato un ulteriore decreto per erogare anticipi relativi ai pagamenti di base ed eco-schemi. Inoltre, nello stesso mese saranno effettuati i pagamenti degli anticipi per gli interventi finanziati dal Feasr sullo sviluppo rurale. L'obiettivo dichiarato è quello di dimostrare con azioni concrete, e non solo con parole, il sostegno alle imprese e agli operatori del settore da parte delle istituzioni regionali.