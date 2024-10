La Direzione della Asl di Cagliari, tramite una nota, esprime "massima solidarietà per l'infermiere e per la guardia giurata vittime dell'ennesima aggressione avvenuta ieri notte al Pronto Soccorso del SS. Trinità". L'aggressore, operaio 24enne di Monserrato, era stato portato ieri all’ospedale in codice azzurro a causa di uno stato di agitazione psicomotoria dvuto molto probabilmente all’abuso di diverse sostanze.

Mentre si trovava in attesa è andato in escandescenza e avrebbe aggredito prima la guardia giurata e poi il professionista sanitario, entrambi di turno nella struttura di Is Mirrionis. L'uomo avrebbe inoltre danneggiato auto e mezzi di soccorso presenti nel piazzale dell'ospedale.

Ancora una volta, la Direzione della Asl esprime "vicinanza e solidarietà ai professionisti che sono impegnati, con ruoli differenti, nelle servizi di emergenza-urgenza e che fronteggiano, ogni giorno, situazioni molto complesse da gestire e si ritrovano ad essere sempre più frequentemente oggetto di episodi di violenza".