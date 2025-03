Lutto per la sanità in Sardegna, che piange la perdita del professor Licinio Contu, avvenuta ieri, martedì 18 marzo a Cagliari, all'età di 95 anni. Nel 1987, il professor Contu aveva eseguito il primo trapianto di midollo osseo nella regione e creato il registro regionale dei donatori di midollo osseo, ancora attivo oggi. Fondatore della prima Associazione Donatori di Midollo Osseo (Admo), ha dedicato la sua carriera allo studio del favismo, delle malattie multifattoriali e gestazionali.

Laureatosi a Cagliari, ha collaborato con il Premio Nobel per la Medicina Jean Dausset a Parigi. Presidente della Federazione Italiana Associazioni Donatori Cellule Staminali Emopoietiche dal 2007 al 2021, ha guidato la prima campagna nazionale per la donazione solidale di sangue cordonale nel 2009, inclusiva anche per le coppie immigrate. Ha sostenuto una strategia europea condivisa sull'argomento.

"Ricordiamo con commozione la grande onestà intellettuale e la profonda dedizione alla causa della donazione del professor Licinio Contu e ci uniamo al cordoglio della famiglia e del mondo accademico. - ricorda Alberto Bosi, successore di Contu alla presidenza della Federazione - È stato un grande uomo, di un'umiltà rara: per lui ciò che contava più di ogni altra cosa era il paziente e nel corso della sua esistenza si è speso per far sì che potessero aumentare per tutti le possibilità di guarigione. La Federazione lavora e continuerà a lavorare ricordando il suo insegnamento".