Serramanna piange la scomparsa della 25enne Rossella Marongiu. L'infermiera, ieri mattina, era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la provinciale che collega Samassi e Serrenti. Per la giovane non c'è più nulla da fare, la morte cerebrale è stata dichiarata dai medici questo pomeriggio.

Dopo essere uscita fuori strada con la sua vettura, era stata soccorsa da un'ambulanza ma le sue condizioni erano apparse da subito estremamente gravi. Trasferita in codice rosso in ospedale al Brotzu di Cagliari, era ricoverata in Rianimazione.

L'ennesima croce sulle strade dell'Isola, che riaccende i riflettore sulle criticità legate alla viabilità in Sardegna.