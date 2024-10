Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del cantante Mario Fabiani, conosciuto anche come Mario Macciocco, all'età di 69 anni. Mario, insieme alla sua band "Il giocattolo", ha lasciato un segno indelebile con la canzone "Ti ho vista piangere", che ha scalato le classifiche delle radio sarde nel 1979.

Dopo questa esperienza, ha intrapreso una carriera da solista che lo ha portato alla ribalta nazionale, con apparizioni televisive di rilievo sia su Rai che sui principali canali nazionali tra gli anni Settanta e Ottanta, incluso il Festivalbar.

Appassionato tifoso, ha anche composto un inno dedicato alla sua squadra del cuore, dal titolo "Cagliari grande".