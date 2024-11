Nessun concerto di fine anno ad Assemini ma così come avvenuto nel 2023 ci sarà l'evento "Aspettando il Capodanno" con un nome di spicco, in questo caso Tananai.

È stato il sindaco Mario Puddu a dare l'anticipazione sui social. "Ho il piacere di annunciarvi che, nell'ambito della manifestazione "Aspettando il Capodanno", che si terrà il 29 Dicembre ad Assemini, avremo piacere di godere della presenza, tra gli altri, di uno dei cantanti italiani più in voga in questo momento: Tananai" ha scritto sulla propria pagina Facebook.

Tananai ha iniziato la carriera musicale nel 2014 con lo pseudonimo Not for Us, producendo principalmente musica elettronica, per poi orientarsi verso il genere pop con lo pseudonimo Tananai dal 2018. Ha raggiunto la notorietà in seguito alla partecipazione al 72º Festival di Sanremo, nel quale il suo brano Sesso occasionale si è classificato ultimo, ma ha comunque riscontrato un ottimo successo radiofonico entrando nella top 10 della classifica FIMI. Nel giugno di quest'anno ha pubblicato il singolo Storie brevi, in coppia con Annalisa, in seguito certificato doppio disco di platino mentre a ottobre è uscito il suo terzo album in studio, CalmoCobra.