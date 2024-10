Un personal trainer disponibile a tutte le ore del giorno, per 365 giorni. Tutto questo è possibile grazie a “Cagliari Wellness”, un’app realizzata da alcuni ricercatori dell’Università di Cagliari.

Il Comune di Cagliari, in linea con il suo ruolo di “Città Europea dello Sport 2017” plaude all'iniziativa, volta alla promozione di uno stile di vita sano e low cost: “ “Il Comune ha appoggiato e patrocinato sin da subito l’iniziativa - ha detto l’assessore allo Spot Yury Marcialis – perché è orientata al benessere dei cittadini”.

La collaborazione con l’Università di Cagliari è confermata dal professor Gianni Fenu, professore associato di Scienze matematiche e informatiche: “Muovendosi nell’ambito della ricerca e della didattica, si raccorda e si collabora sempre più con il territorio, il cosiddetto affaccio al terzo settore”.

Il suo collega Salvatore Carta, aggiunge: “Dietro iniziative come quella presentata oggi c’è anche passione e visione, quella di una università moderna”.

Su queste basi, è nata la Everywhere Sport srl, la spin-off del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo cittadino che supporta tecnologicamente l’iniziativa con l’innovativa piattaforma U4fit. L'ingegner Fabrizio Mulas, Ceo dell'azienda, afferma: “Stando ai dati raccolti l’anno scorso, su un campione di 100 individui ben 80 si sono dichiarati soddisfatti dei risultati raggiunti”

Attraverso il sito www.cagliariwellness.it, per un mese si può ottenere gratuitamente una scheda di allenamento personalizzata mentre via chat con un coach reale è possibile ricevere una consulenza fino al termine delle terza settimana di attività effettiva. Trascorso tale periodo, si può concludere il programma di allenamento con esso con uno sconto a tariffa dimezzata per i successivi trenta giorni.