Appuntamento da non perdere domani, giovedì 25 settembre, dalle 22.00 alle 24.00, presso il locale Le Streghe", in via Piccioni 12, a Cagliari, con la make-up artist Sara Pani.

La bella "trasformista", che abbiamo imparato a conoscere attraverso la nostra web tv, sará a disposizione per truccarvi, trasformarmi e svelarvi i segreti del make-up.

Per chi ancora non conoscesse Sara, ecco i link in cui potrete vedere alcune delle sue straordinarie trasformazioni:

http://www.sardegnalive.net/it/news/sara-pani-si-trasforma-insabrina-ferilli

http://www.sardegnalive.net/it/news/sara-pani-si-trasforma-inmichael-jackson

http://www.sardegnalive.net/it/news/lillusione-che-il-make-up-puo-creare-il-talento-di-sara-pani