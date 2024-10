È iniziato ieri davanti al GUP di Cagliari, il dottor Roberto Cau, il processo per violenza su minore a carico del professore di musica di San Gavino Andrea Pusceddu, attualmente ai domiciliari presso la casa dei genitori a Curcuris.

L'imputato non era presente in aula ed è stato assistito dall'avvocato di fiducia Matteo Vinelli, mentre l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, si è costituito parte civile per i genitori della minore.

Chiesta la costituzione di parte civile con l'avvocato Elisabetta Magrini anche da parte dell'associazione Angeli nel Cuore odv che assiste, per la parte psicologica, la minore ed i genitori.

Presente personalmente il P.M. titolare dell'inchiesta che si è riservato ulteriori produzioni e deduzioni. Il difensore dell'imputato ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato che, in caso di condanna, farebbe ottenere al suo assistito uno sconto di pena di un terzo. L'udienza è stata rinviata al prossimo 14 novembre.