Ha chiamato i Carabinieri dicendo loro di essere stata violentata da un coetaneo, ospite anche lui di una casa famiglia.

La telefonata è avvenuta intorno alla mezzanotte. I militari hanno avviato le indagini, identificato il giovane, ma, come da loro riferito, non hanno potuto procedere nei confronti del ragazzo perché la 20enne non ha poi voluto formalizzare la querela.