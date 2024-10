Superlavoro dei vigili del fuoco a Cagliari e hinterland per un violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio.

Molte le chiamate per strade e scantinati allagati. Particolarmente colpite le zone di via Scano, via Cugia, via Bellini e via Paoli, ma anche viale Marconi e via Roma.

Dopo i primi minuti di intensa pioggia, i tombini sono salti e le carreggiate si sono riempite d'acqua. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.