Lite sfociata nel sangue ieri sera a Cagliari, dove un giovane straniero è stato trasferito in ospedale con una profonda ferita al viso.

Intorno alle 21:30 sarebbe scoppiata una violenta rissa fra un gruppo di ragazzi, culminata con la coltellata. Il ferito è stato trasportato in ambulanza al Santissima Trinità. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Squadra Volante che hanno avviato i primi accertamenti. Si indaga per identificare tutte le persone presenti durante la rissa e il responsabile dell'accoltellamento.