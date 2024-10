Ieri a Cagliari, al termine di una serie di accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne del luogo, già gravato da precedenti denunce.

Gli operanti, nel corso del pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro sono intervenuti presso l'abitazione della madre del giovane arrestato, la quale avrebbe riferito di aver avuto una violenta lite col figlio e di aver già presentato nei suoi confronti due querele per fatti analoghi verificatisi nel 2021.

I militari nel corso dell'intervento, ispezionando la stanza occupata dal giovane avrebbero rinvenuto due involucri contenenti stupefacente del tipo anfetamina per un peso complessivo pari a 8,3 g. La successiva e più estesa perquisizione domiciliare avrebbe permesso infine di rinvenire ulteriori 1,28 grammi di cocaina nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale. L'arrestato è stato condotto in caserma per la redazione degli atti e per la compiuta identificazione. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica, egli è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.