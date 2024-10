Il Cagliari sceglie la montagna per tentare la nuova scalata alla serie A. La squadra di Rastelli da stasera è ad Aritzo, 800 metri sul livello del mare, per il ritiro pre-campionato. Il club rossoblù ha deciso di ripartire dalla Barbagia, nel cuore della Sardegna, senza andare troppo lontano da casa: una scelta in qualche modo simbolica per chiedere e ricevere l'abbraccio dei tifosi dopo la sfortunata stagione finita con la retrocessione in serie B.

Aritzo è pronta a fare la sua parte con una caldissima, ma discreta accoglienza: già pronti gli striscioni di benvenuto per l'arrivo previsto poco prima di cena. Entusiasmo calcistico a parte, sarà anche una buona opportunità da sfruttare per l'economia della zona: albergatori e ristoratori in primis. Ma anche per produttori agricoli e artigiani. Il ritiro nell'isola di una squadra sarda non è una novità. Ma non è nemmeno la normalità: potrebbe esserlo se tutto dovesse andare, anche in campionato, nel migliore dei modi.

In passato si ricordano le preparazioni della Torres a Villanova Monteleone e del La Palma (C2) a Laconi, a pochi chilometri da Aritzo. La campagna acquisti è giudicata soddisfacente dalla tifoseria rossoblù: i colpi che sono piaciuti di più sono stati quelli di Storari tra i pali e Melchiorri in attacco. Sono bastati pochi segnali per riaccendere l'entusiasmo, o almeno la curiosità e la speranza. Per il resto occorrono i risultati. Dessena, il capitano della squadra che vuole la rivincita, l'ha già detto a chiare lettere in conferenza stampa: la mentalità vincente si costruisce già dagli allenamenti e dalle amichevoli.

Un altro che si farà sicuramente sentire dentro e fuori dal campo sarà Storari. Il club lo ha detto con il direttore sportivo Capozucca: preso per le sue doti tecniche, ma anche come uomo (per lo spogliatoio). In questi primi tre giorni di ambientamento ad Assemini, i giocatori hanno iniziato a conoscersi. Ora si comincerà a sudare davvero. Il programma prevede due settimane ad Aritzo. Fiato, esercizi e tattica, ma anche pallone.

Già fissate le date delle prime amichevoli: il 19 con la rappresentativa Barbagia, il 22 con il Lanusei. Subito un amichevole di lusso per il Cagliari: il 28 è in programma un'amichevole alle 20.45 al Sant'Elia con il Real Saragozza, come annunciato dallo stesso club spagnolo sul suo sito.