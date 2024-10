L’amministrazione comunale ha avviato le procedure per la riqualificazione della via Roma, della Piazza Matteotti e del Centro Intermodale di scambio. "Il processo di trasformazione, che porterà a ridisegnare il lungomare e le sue funzioni, è complesso e delicato", si legge in una nota diffusa dal Comune.

"Richiede attente analisi e il contributo multidisciplinare di molte professionalità, esperte e preparate per affrontare le molteplici tematiche del progetto. L’obiettivo centrale del progetto è quello di mettere in risalto le qualità del nostro paesaggio urbano e marino, realizzare un lungomare più ospitale, individuare aree nelle quali possano trovare spazio iniziative turistiche e culturali, organizzare un centro intermodale che sia il cuore della mobilità urbana ed extraurbana nel quale sia possibile offrire nuovi ed efficienti servizi al cittadino".

E ancora: "Il processo avviato richiede per la sua attuazione un periodo di tempo non brevissimo e molteplici passaggi valutativi e approvativi. Per i motivi sopra esposti, al fine di consentire alla cittadinanza di godere al meglio e in sicurezza degli spazi della fascia centrale della via Roma, come già avvenuto per la Piazza Matteotti, si provvederà a realizzare una provvisoria riorganizzazione, in attesa del progetto definitivo dell’architetto Stefano Boeri e del suo Team".

"La finalità è quella di riassegnare a questo spazio il ruolo originario di passeggiata cittadina e servizi. I lavori saranno avviati lunedì 4 ottobre e si concluderanno entro 45 giorni. Si prevedono: la delocalizzazione dei parcheggi per i residenti ai quali sono stati messi a disposizione n° 70 stalli temporanei dall’Autorità Portuale e tramite accordo con metro park n° 80 stalli in abbonamento mensile a 40 euro, la pulizia e la sistemazione delle aree verdi con l’allargamento delle aiuole e una nuova pacciamatura, l’eliminazione della cartellonistica, la messa in sicurezza delle zone sconnesse. La pavimentazione della fascia centrale sarà ricoperta con bitume colorato e si ricollocheranno gli arredi opportunamente restaurati".