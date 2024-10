Maxi-striscione appeso davanti al Bastione di Saint Remy, per manifestare solidarietà ai giornalisti e ai tecnici di Sardegna Uno, senza stipendio da cinque mesi ed in sciopero ormai da diverse settimane.

Il blitz porta la firma del Presidio di piazzale Trento, movimento nato durante le prime battaglie anti-Equitalia, ma sempre in trincea per le battaglie sociali e contro la disoccupazione. Scritta rossa su sfondo bianco: "Con i lavoratori di Sardegna Uno in lotta per il pluralismo dell'informazione sarda".

La battaglia dei dipendenti dell'emittente televisiva di via Venturi va ancora avanti a colpi di giornate di sciopero: i lavoratori combattono per le mensilità arretrate e chiedono certezze sul futuro della storica televisione privata cagliaritana.