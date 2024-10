È stato denunciato dai carabinieri per frode in commercio. Nei guai è finito un 50enne titolare di una rivendita di prodotti ittici a Cagliari per aver venduto pesce congelato proveniente da un'altra regione d'Italia spacciandolo per fresco.

I carabinieri del Nas di Cagliari, in collaborazione con i colleghi della Compagnia, hanno eseguito un controllo all'interno dell'attività commerciale, nell'ambito dell'operazione "Estate Tranquilla 2021 - prodotti ittici". Gli specialisti dell'Arma hanno scoperto che il titolare stava commercializzando prodotti ittici pubblicizzati come "prodotto fresco" e "locale" che da quanto emerso dalle fatture d'acquisto non erano freschi e nemmeno di produzione sarda. Tutte le etichette del pesce sono state sequestrate.