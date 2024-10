E' ancora in corso, dalle prime ore del mattino una vasta operazione antidroga della polizia di Cagliari, che sta effettuando perquisizioni e arresti collegati ad un traffico di hashish tra la Spagna e la Sardegna.

Oltre 30 agenti della sezione antidroga della squadra mobile, coordinati dal dirigente Leo Testa, con unita' cinofile, hanno notificato alcuni ordini di arresto anche in carcere. Non trapelano ulteriori notizie se non che l'operazione sarebbe legata all'arresto di Ivan Fornari, operato venerdi' scorso a Selargius (Ca), trovato in possesso di 4,4 kg di hashish appena arrivati dalla Spagna tramite un corriere, e quello rocambolesco dello scorso anno di Andrea Deidda, che fu preso mentre trasportava con un furgone 70 kg di hashish nascosti in barattoli di conserva e che cerco' di speronare un'auto della polizia.

Entrambi furono arrestati dagli uomini della squadra mobile. Non si conoscono gli altri nomi degli arrestati, certamente personaggi di spicco della criminalita' cagliaritana, ben noti alla polizia. L'operazione sara' conclusa in mattinata.