Triste episodio a Bonaria dove dei vandali hanno ì devastato il parco archeologico. "Lampioni rotti e travi divelte. Lo spettacolo è oggi indecente, sull’antica e sacra collina di Bonaria a Cagliari", afferma Marcello Polastri, consigliere comunale di Cagliari.

"Dispiace - prosegue Polastri - per questo gesto distruttivo e oltretutto insensato, messo in atto nel bel parco della necropoli romana, dove i lampioni sono stati presi a sassate. Ed è un peccato che all’ordinaria amministrazione, che passa dalla pulizia dei cestini portarifiuti alla cura del verde messa in atto dal Comune di Cagliari e in particolare dall'assessorato al verde pubblico-cultura, si contrapponga l'inciviltà".

"È ora necessario uno sforzo collettivo - conclude il consigliere -, una maggiore attenzione di tutti sul nostro patrimonio archeologico e paesaggistico che ora si ritrova al buio, e che però presto illumineremo nuovamente, provvedendo dopo l’ennesima conta dei danni, ai danni di tutti>".