Ieri sera a Cagliari, intorno alle 23,15, i carabinieri della Stazione di Pirri hanno sanzionato un 27enne, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Il giovane è stato controllato in via Montecassino, mentre camminava a piedi, incurante dei divieti imposti dall’ultimo Dpcm per il contenimento del Covid-19.

Multato per la somma di 400 euro, il ragazzo è stato altresì segnalato alla Prefettura di Cagliari quale contravventore alle normative speciali in oggetto.