A partire da lunedì 16 dicembre gli ambulatori di vaccinazione per adulti e per i viaggiatori internazionali del servizio di Igiene e sanità pubblica della Assl di Cagliari saranno trasferiti nella sede del corpo aggiunto del presidio ospedaliero Binaghi di Cagliari (via Is Guadazzonis) al primo piano.

Si completa così il trasferimento degli ambulatori di vaccinazione della Assl di Cagliari, prima situati nel palazzo comunale di via Sonnino (piazza De Gasperi), dove già sono operativi gli ambulatori per le vaccinazioni pediatriche.





Nell’edificio del presidio ospedaliero del Binaghi infatti saranno in tutto cinque gli ambulatori operativi, con relative sale d’attesa dedicate. Pur essendo situato nello stesso piano (primo piano del corpo aggiunto), gli ingressi riservati agli adulti e ai viaggiatori e quello per i bambini resteranno separati per garantire un maggior confort agli utenti.



Gli orari di apertura degli ambulatori per le vaccinazioni degli adulti e dei viaggiatori internazionali restano invariati: dal lunedì al venerdì' dalle 8.30 alle 12.