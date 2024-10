Si è presentato presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari per avviare la richiesta di asilo politico, ma al momento del controllo degli atti, è emerso che l’uomo risultava ricercato per aver perpetrato reati contro il patrimonio in Germania.

La Polizia ha così arrestato un cittadino marocchino di 32 anni, nei confronti del quale vigeva un mandato di arresto europeo, emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca per furto.

Gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno approfondito le verifiche e, dopo aver avuto riscontro anche dalle comparazioni dattiloscopiche per la certezza sulla identità, effettuate dagli specialisti della Polizia Scientifica, hanno condotto il 32enne presso la casa circondariale di Uta.