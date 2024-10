Ieri pomeriggio i carabinieri del NAS di Cagliari hanno denunciato, per detenzione finalizzata alla vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, il titolare di una macelleria di Cagliari.

I militari, come da loro riferito, hanno accertato l’utilizzo da parte dell’esercente pubblico, nella preparazione di alimenti a base di carne destinati alla vendita al dettaglio nel citato esercizio, di uova di gallina non idonee al consumo umano in quanto scheggiate.

Le uova sequestrate sono state 150, 17,5 di preparati a base di carne e 1,600 kg di polpette già pronte, per un valore complessivo di circa 100 euro.

Le uova rotte avrebbero dovuto essere correttamente smaltite e non utilizzate nelle preparazioni gastronomiche, non offrendo evidentemente garanzie d’integrità.