In Sardegna

Atti osceni in luogo pubblico per un 42 residente nell'hinterland cagliaritano che è stato bloccato dai Carabinieri dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini. L'uomo si presentava davanti agli stabilimenti balneari del Poetto e si denudava davanti ai passanti per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto.