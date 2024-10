Dopo la manifestazione di questa mattina davanti all'Ersu di Cagliari, gli studenti universitari hanno nuovamente occupato la mensa di via Trentino.

"Centinaia di studenti e studentesse - si legge in una nota - sono risultati idonei non beneficiari di borse di studio e di alloggi; alloggi nei quali la connessione internet è risibile e non permette la didattica".

"È un disagio già segnalato prontamente (e da tempo) attraverso i canali preposti, senza alcun esito. A ciò si aggiunge la questione già evidenziata nei mesi primaverili: chi fu sfrattato dalle case dello studente ancora attende il dovuto".