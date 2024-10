La nuova passeggiata di via Roma davanti al mare di Cagliari potrebbe essere intitolata presto a Gigi Riva. La proposta arriva dal sindaco, Paolo Truzzu: “Il giusto tributo e riconoscimento a un grande uomo - scrive il primo cittadino sui social - che ha scelto Cagliari e la Sardegna quale sua casa, legando indissolubilmente la propria vita alla nostra terra”.

“Mi sono arrivate tante proposte - ricorda il sindaco senza citare l'ultima, quella per intitolare a Rombo di tuono l'attuale Largo Carlo Felice - ma sono convinto che mai Gigi avrebbe voluto scansare qualcuno e prenderne il posto, perciò una nuova realizzazione porterà il suo nome”.

È prevista anche un'opera artistica in suo onore “con un riferimento chiaro ad una passeggiata che ne ricordi il suo stile di vita, quanto amava camminare in città!”. La mozione, presentata venerdì scorso, verrà discussa in Consiglio comunale dopo le elezioni del 25 febbraio.

“Sono certo che incontrerà il favore di tutti - spiega Truzzu - Perché Gigi Riva non è stato solo un campione, ma è e sarà per sempre un simbolo di tutti, indistintamente. Il simbolo di una Sardegna che ha saputo sognare e primeggiare, l'emblema di una comunità che, attraverso lo sport, ha trovato voce e identità”.

“Non dimenticheremo la sua passione e la sua dedizione - assicura il sindaco - capaci di ispirare generazioni intere, trasformando il calcio in un legame profondo e indelebile con la sua gente che ha scelto come famiglia. Ci ha unito in un unico grande abbraccio, rendendoci fieri di essere sardi e diventando per noi un figlio, un nipote, un fratello. Uno di casa”.