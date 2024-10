Gli agenti della Squadra Volanti insieme alle Unità Operative di Primo Intervento sono intervenute in un appartamento di viale Poetto perché un 45enne si era appena barricato in casa, minacciando atti di autolesionismo, parte dei quali già posti in essere.

L’irruzione nell’appartamento dei poliziotti, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e del 118, ha consentito di immobilizzare l’uomo, mettendolo in sicurezza ed evitando che continuasse nel suo intento, scongiurando conseguenze peggiori.

Sono ancora in corso le attività, anche finalizzate all’accertamento della cause del gesto.

L’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale.