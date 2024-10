Era sospettata da tempo di gestire un piccolo market domestico della droga la 57enne che nel pomeriggio di ieri è stata arrestata dalla Polizia.

In particolare, come riferito dagli agenti, i poliziotti delle Volanti hanno notato ieri un giovane entrare in un palazzo di via Meilogu e uscire dopo essersi trattenuto per pochissimi minuti. I poliziotti lo hanno fermato, controllato e trovato con due involucri, uno di eroina e uno di cocaina. Tanto è bastato alla Polizia per intuire che il ragazzo, che è stato identificato e segnalato come assuntore di stupefacenti, aveva appena acquistato la “roba” dall’interno dello stabile.

Gli Agenti hanno quindi attivato un controllo mirato presso l’appartamento di Caterina Cardia, cagliaritana.

Gli operatori, mentre cercavano una via per accedere all’interno dell’abitazione, hanno notato, come da loro spiegato, che dal un balcone era stato gettato un foglio di carta assorbente con ritagli di plastica e polvere di colore beige, subito raccolto da altri Agenti appostati sotto le finestre della casa.

All’interno dell’appartamento, hanno detto i poliziotti, erano presenti altri acquirenti e nel corso della perquisizione, all’interno di un contenitore occultato in cucina, sono stati trovati altri 11 involucri contenenti 3 grammi di eroina, pronti per essere ceduti, la somma di 305 euro in contanti e un bilancino di precisione nascosto sotto il frigorifero.

La donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e questa mattina si terrà l’udienza di convalida per direttissima.