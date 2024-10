Il Cagliari pareggia ancora. Contro l'Udinese alla Sardegna Arena è 1-1: al gol su punizione di Lykogiannis ha risposto a inizio ripresa Lasagna. Probabilmente è il risultato più giusto, anche se i rossoblù avrebbero potuto fare di più. Ora, per l'ultima dell'anno, la trasferta a Roma il 23 dicembre.

Mister Di Francesco propone la coppia Godin-Carboni al centro della difesa, con Zappa e Lykogiannis sulle fasce. La solita coppia Rog-Marin in mezzo al campo con Nandez e Sottil sulle fasce e Joao Pedro dietro Pavoletti.

Avvio sprint dell'Udinese che schiaccia subito il Cagliari. Al 3' lancio di Samir per Pussetto che sbuca alle spalle di Carboni, ma Cragno in uscita intercetta. Al 17' ancora Udinese avanti con Pussetto, uno contro uno con Carboni, col difensore rossoblù che ha la meglio, la palla va verso Larsen che cade a terra in contrasto con Lykogiannis, ma è tutto regolare. Cagliari finalmente pericoloso al 21', prima con un tiro di Marin deviato in corner e subito dopo con una sponda di Pavoletti sulla quale non arriva nessun giocatore del Cagliari. Sul ribaltamento di fronte Deulofeu si invola verso la porta di Cragno, ma prima che possa calciare c'è un sontuoso recupero di Lykogiannis. Al 26' è proprio il greco a portare in vantaggio i rossoblù con una punizione impagabile per Musso. Al 36' Cragno ritarda il rinvio, la palla va a Deulofeu che però è troppo avanti e non riesce a stoppare la sfera.

Nella ripresa l'Udinese parte ancora forte come capitato nel primo tempo. Pussetto al 5' di testa manda fuori di poco, mentre sul ribaltamento di fronte Nandez fa impazzire un avversario, calcia ma Musso è attento. All'52' Deulofeu, poco prima di lasciare il campo a Lasagna, conclude di destro a giro, ma Cragno è ancora una volta attentissimo.

Qualche secondo dopo, palla dentro per Stryger Larsen che di testa, da buona posizione, manda a lato. Al 57' Lasagna, appena entrato pareggia: lancio di Pussetto, in profondità Lasagna davanti a Nandez lo fulmina. Al 65' dentro Ceppitelli per Pavoletti, il Cagliari passa alla difesa a tre. Al 74' Joao Pedro manca di pochissimo l'appuntamento col gol servito da Lykogiannis. Dentro anche Simeone per il finale di gara. Le due squadre ci provano fino alla fine, ma il risultato non cambia.