Stanotte a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un intervento richiesto dalla centrale operativa di Via Nuoro e di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 66enne del luogo, noto alle forze dell'ordine.

I militari operanti erano intervenuti per una lite in famiglia presso l'abitazione degli interessati, dove avevano potuto constatare che la richiedente era stata aggredita dall'uomo e minacciata con un coltello da quest'ultimo, che versava in evidente stato di ebbrezza alcolica. Invitato a seguire i militari egli, secondo quanto riferito, ha afferrato un coltello a serramanico per minacciare anche i carabinieri.

Per evitare maggiori danni, uno dei militari operanti lo ha fatto desistere infierendogli due leggere scariche di avvertimento trasmesse col Taser in dotazione. Messo in condizioni di non nuocere, l'uomo è stato condotto in caserma tramite ambulanza del 118, fatta intervenire su richiesta degli operanti, e quindi trasportato per gli opportuni accertamenti sanitari presso l’ospedale Santissima Trinità.

Il coltello e le forbici con le quali erano state compiute le minacce sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare affinché non vi siano strascichi ulteriori a quanto accaduto.