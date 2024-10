Questa notte sulla linea di soccorso del 113 è arrivata una richiesta di aiuto di una donna vittima di una aggressione da parte del figlio 40enne. Quando i poliziotti sono arrivati presso l’abitazione hanno trovato la donna 60enne, visibilmente spaventata e terrorizzata, che presentava un vistoso ematoma sull’arcata sopraccigliare causata dall’aggressione subita dal figlio che, senza alcun motivo apparente, le avrebbe colpito il volto con una testata.

La donna ha riferito che gli episodi di violenza, soprattutto nell’ultimo periodo, si sono fatti sempre più frequenti a causa dell’abuso di alcol da parte del figlio convivente. Quest’ultimo è stato trovato dagli agenti all’interno della sua camera da letto in evidente stato di ebbrezza alcolica che, alla vista degli stessi, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento provocatorio e di sfida, tanto che si è reso necessario metterlo in sicurezza ed allontanarlo dalla casa.

Nel contempo la signora è stata soccorsa dal personale paramedico del 118 per poi esporre una formale denuncia nei confronti del figlio. L’uomo è stato condotto in Questura in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida con rito direttissima.