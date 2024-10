Stamattina a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti, hanno deferito alla magistratura inquirente uno studente 25enne, già gravato da precedenti denunce.

Questi, a mezzanotte circa, sul lungomare Poetto, fermato mentre era alla guida di un'Opel Agila di proprietà del padre e sottoposto ad esame etilometrico, avrebbe evidenziato un tasso alcolemico pari quasi a 5 volte il limite di legge (2,32 g/l primo accertamento e 2,27 g/l secondo).

La patente di guida gli è stata ritirata. Contestualmente, gli è stata elevata una sanzione amministrativa da 400 euro per la violazione delle normative di contenimento dei contagi Covid, non avendo saputo fornire valide giustificazioni circa la propria presenza in quel luogo in orario notturno.