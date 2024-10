Nella tarda mattinata di oggi, a Cagliari, una turista tedesca di 27 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava via Tramontana, nel quartiere La Palma. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale, in gravi condizioni.

A causa del violento impatto la turista è stata sbalzata sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerla. Sul posto sono arrivati il 118 e gli agenti della polizia municipale di Cagliari.

La giovane è stata trasportata d'urgenza al Brotzu per essere sottoposta a una Tac. Nel frattempo gli agenti della Municipale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.