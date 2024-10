È stato colto da un infarto mentre si trovava a bordo della nave da crociera “Anthem of the Seas” , proveniente da Napoli e diretta nel Regno Unito.

L’uomo, un 74enne di nazionalità britannica, è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Cagliari a circa 20 miglia nautiche a sud di Capo Carbonara, mentre la nave costeggiava il sud della Sardegna.

Una volta ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa della Guardia Costiera si è messa in contatto con la nave da crociera e con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), allertando il Servizio 118 per la successiva ospedalizzazione del passeggero. Il C.I.R.M. ha disposto l’evacuazione medica del passeggero e il successivo trasporto urgente in ospedale.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, è stato disposto l’impiego della M/V CP 307, con a bordo medico ed infermiere del 118, mentre la nave da crociera è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d’intervento.

L'uomo è stato trasportato all’ospedale Policlinico Universitario di Monserrato, mentre la nave da crociera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione.