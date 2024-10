Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha indetto una nuova ordinanza, per prorogare fino al 30 settembre le norme anti-contagio, in seguito al riscontro di svariati casi di Covid-19 nell'Isola.

Obbligatorio dunque, sino alla fine del mese, "l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e con il divieto di assembramenti, l'obbligo di mantenere il distanziamento di almeno un metro e il contingentamento degli ingressi per le funzioni religiose che si tengono nell'area cimiteriale e civili".

"In funzione dell'andamento della curva epidemiologica e delle eventuali ulteriori modifiche normative nazionali e regionali - riferisce ancora il sindaco -, saranno nuovamente modulate le misure da attuare in materia di contrasto alla diffusione dle virus".

Inoltre, non sarà dato il via libera al riavvio delle attività in presenza negli asili nido sul territorio. "Pertanto - spiega Truzzu -, le strutture private in possesso di regolare autorizzazione amministrativa o pratica Suape potranno esercitare l'attività già regolarmente autorizzata, attenendosi al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, approvato dal Ministero dell'Istruzione il 3 agosto scorso".