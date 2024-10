Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha parlato a proposito dello spiacevole episodio di venerdì scorso, nel quale è stato dato fuoco a una bandiera tricolore, e ha elogiato l'iniziativa intrapresa da Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale, che in risposta al gesto di protesta hanno calato ieri pomeriggio, alle 18, una bandiera dell'Italia dal Bastione.

"Ieri sera - ha detto Truzzu -, in risposta a quanto accaduto venerdì notte, un lungo tricolore è stato esposto dal Bastione. Perché nel tricolore, seppur nelle differenze, ci riconosciamo tutti".

"Un gesto simbolico per ribadire che non possiamo tollerare comportamenti vigliacchi e irresponsabili, e che questo è più che mai il momento di stare uniti e rispettare le regole - ha concluso -, non delle sterili polemiche o dei falsi gesti rivoluzionari".