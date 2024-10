"Tanti e diversi sono i raggiri che i truffatori mettono in atto per far cadere in inganno ignari cittadini, che purtroppo spesso diventano vittime delle loro trappole". La polizia di Cagliari mette in allerta i cittadini dinnanzi al rischio truffa sempre più frequente. "Il perdurare della pandemia ancora in corso - si legge in una nota -, che ha costretto le persone a stare in casa per la maggior parte del tempo, ha allargato le occasioni di contatto tra le potenziali vittime e i malintenzionati, anche attraverso lo strumento informatico o più in generale i mezzi di comunicazione".

La Polizia di Stato, da sempre impegnata nel contrasto di questi insidiosi reati, rivolge ancora l’appello a tutti i cittadini "affinché prestino sempre più attenzione, per far sì che non diventino vittime di truffe ordite con metodi sempre più evoluti e raffinati e che inseguono man mano le condizioni delle persone, adattandosi ai loro desideri". L’esperienza acquisita in tutta la Provincia degli investigatori della Quarta Sezione della Squadra Mobile, che si occupa dei reati contro il patrimonio, conduce, a tal proposito, all’esigenza di ricordare che nessuno può ritenersi al di fuori delle mire degli autori di questi reati, poiché il target ai quali si rivolgono è allargato alle persone di ogni età, estrazione sociale e cultura.

In particolare, in queste ultime settimane gli investigatori della squadra mobile hanno rilevato una crescita esponenziale delle truffe ai danni di correntisti bancari. Diverse sono state, in questi giorni, le persone che hanno chiesto aiuto alla Polizia, denunciando di essere state vittime di questi raggiri e che sono state ascoltate sia dai poliziotti dell’Ufficio Denunce sia dagli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile. Nessuna banca è indenne da questo tipo di raggiro e il correntista di qualsiasi banca può divenirne bersaglio.