Nella serata di ieri, martedì 29 settembre, i carabinieri di Cagliari hanno arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, due giovani provenienti da Uta: R.L. (26 anni) e L.S. (20 anni).

Nell'occasione, i militari avrebbero notato una Volkswagen Polo di colore bianco, dalla quale proveniva un forte odore di marijuana. Così hanno deciso di procedere ad un accurato controllo del mezzo e a una perquisizione degli occupanti, in seguito alla quale sarebbero stati rinvenuti circa 12 grammi di cocaina confezionata in 19 dosi di cellophane pronte per lo spaccio, un sacchetto contenente 5.25 grammi di marijuana e 285 euro in contanti ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Vano il tentativo del conducente di disfarsi di un borsello contenente 10 dosi di cocaina lanciandolo fuori dal mezzo. Oggi, in sede di rito direttissimo, sono stati convalidati gli arresti, ed è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.