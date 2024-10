Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro, sono intervenuti presso un'abitazione di via Is Corrias dove la proprietaria, una 55enne commercialista originaria del capoluogo, ha riferito che poco prima due giovani.

I rapinatori hanno rotto una porta-finestra e si erano introdotti all'interno della casa. Poi hanno tentato di scardinare la cassaforte murata, ma sono stati disturbati dalla padrona di casa. Sono quindi scappati senza portare via nulla. Sono in corso indagini per identificare i due.