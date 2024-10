A Cagliari gli Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri sono intervenuti in via Roma, dopo aver ricevuto la segnalazione da alcuni passanti di un trolley sospetto abbandonato.

L'allarme è rientrato quando durante i controlli gli artificieri hanno scoperto che in realtà il trolley era vuoto. A quel punto la circolazione di veicoli e pedoni ripresa regolarmente.

Le operazioni di controllo sono state svolte in sicurezza, con le tecniche previste.

Sono stati utilizzati appositi cavi per manovre a distanza con dei ganci per spostare l'oggetto monitorato, al quale è stata fatta una radiografia che non ha evidenziato nessun pericolo.